Topaze в Ницце
О месте
Уютный французский ресторан и бар, расположенный на берегу моря в Ницце. Он предлагает посетителям непринужденную атмосферу, коктейли, блюда французской кухни, а также живописные виды с террасы и балкона.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
47 Quai des États-Unis, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 00:30
Вторник08:00 - 00:30
Среда08:00 - 00:30
Четверг08:00 - 00:30
Пятница08:00 - 00:30
Суббота08:00 - 00:30
Воскресенье08:00 - 00:30