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Foam Port в Ницце

Foam Port

О месте

Современный крафтовый пивной бар и ресторан в Ницце, расположенный на набережной порта Лимпия. Заведение известно своей инновационной концепцией самообслуживания и живописным видом на закат над гаванью.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

3 Quai des Deux Emmanuels, 06300 Nice
+33493895392

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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