Foam Port в Ницце
О месте
Современный крафтовый пивной бар и ресторан в Ницце, расположенный на набережной порта Лимпия. Заведение известно своей инновационной концепцией самообслуживания и живописным видом на закат над гаванью.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3 Quai des Deux Emmanuels, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00