Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Ma Nolan's Nice Port в Ницце

Ma Nolan's Nice Port

О месте

Аутентичный ирландский паб, расположенный в живописном районе порта Ниццы. Заведение сочетает в себе атмосферу традиционного ирландского гостеприимства с современным стилем Лазурного берега.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Живая музыка
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

5 Quai des Deux Emmanuels, 06300 Nice
+33493316212

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 02:00
Вторник11:00 - 02:00
Среда11:00 - 02:00
Четверг11:00 - 02:00
Пятница11:00 - 02:00
Суббота11:00 - 02:00
Воскресенье11:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM