Ma Nolan's Nice Port в Ницце
О месте
Аутентичный ирландский паб, расположенный в живописном районе порта Ниццы. Заведение сочетает в себе атмосферу традиционного ирландского гостеприимства с современным стилем Лазурного берега.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Живая музыка
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
5 Quai des Deux Emmanuels, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 02:00
Вторник11:00 - 02:00
Среда11:00 - 02:00
Четверг11:00 - 02:00
Пятница11:00 - 02:00
Суббота11:00 - 02:00
Воскресенье11:00 - 02:00