Le Bateleur в Ницце
О месте
Атмосферный коктейльный и пивной бар, расположенный в самом сердце Старой Ниццы на знаменитой площади Кур Салея. Заведение сочетает в себе черты английского паба и изысканного коктейль-бара.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
12 Cr Saleya, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 02:00