Barbacane в Ницце
О месте
Атмосферный коктейль-бар в Ницце недалеко от Cours Saleya. Это уютное место работает как кофейня днем и расслабляющий бар вечером, предлагая отличные коктейли , кубинские сигары, а также мясные и сырные тарелки.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
3 Cr Saleya, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 20:00
Вторник09:00 - 20:00
Среда09:00 - 20:00
Четверг09:00 - 20:00
Пятница09:00 - 00:30
Суббота09:00 - 00:30
Воскресенье09:00 - 20:00