Musée Archéologique de Nice-Cimiez в Ницце
О месте
Музей под открытым небом и крытая экспозиция, расположенные в историческом квартале Симиез. Он демонстрирует руины древнеримского города Цеменелум, включая термы, арену и раннехристианский комплекс, а также находки, рассказывающие о жизни Лигурии с бронзового века.
Контакты
160 Av. des Arènes de Cimiez, 06000 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00