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Musée Archéologique de Nice-Cimiez в Ницце

Musée Archéologique de Nice-Cimiez

О месте

Музей под открытым небом и крытая экспозиция, расположенные в историческом квартале Симиез. Он демонстрирует руины древнеримского города Цеменелум, включая термы, арену и раннехристианский комплекс, а также находки, рассказывающие о жизни Лигурии с бронзового века.

Контакты

160 Av. des Arènes de Cimiez, 06000 Nice
+33493815957

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
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