Musée Archéologique de Nice-Cimiez в Ницце

О месте

Музей под открытым небом и крытая экспозиция, расположенные в историческом квартале Симиез. Он демонстрирует руины древнеримского города Цеменелум, включая термы, арену и раннехристианский комплекс, а также находки, рассказывающие о жизни Лигурии с бронзового века.