Eglise Saint Jean-Baptiste - Le Voeu в Ницце
О месте
Исторический храм, построенный в XIX веке в знак благодарности за избавление города от эпидемии холеры. Она известна своей архитектурой, сочетающей неороманские и неовизантийские черты, и является важным местом религиозного паломничества.
Контакты
2 Rue Alfred Mortier, 06000 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 20:00