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Eglise Saint Jean-Baptiste - Le Voeu в Ницце

Eglise Saint Jean-Baptiste - Le Voeu

О месте

Исторический храм, построенный в XIX веке в знак благодарности за избавление города от эпидемии холеры. Она известна своей архитектурой, сочетающей неороманские и неовизантийские черты, и является важным местом религиозного паломничества.

Контакты

2 Rue Alfred Mortier, 06000 Nice
+33608100770

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 20:00
Контакты
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