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Le Frog в Ницце

Le Frog

О месте

Популярный ресторан традиционной французской кухни. Заведение известно своей непринужденной атмосферой и специализируется на классических блюдах.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

3 Rue Milton Robbins, 06300 Nice
+33493858565

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30
Контакты
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