Le Millésime в Ницце
О месте
Высокооцененный ресторан, расположенный недалеко от центра, известный своей изысканной кухней. Он отличается уютной атмосферой, качественным обслуживанием и винной картой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
17 Rue Smolett, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:30
Среда19:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота19:00 - 21:30