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Le Millésime в Ницце

Le Millésime

О месте

Высокооцененный ресторан, расположенный недалеко от центра, известный своей изысканной кухней. Он отличается уютной атмосферой, качественным обслуживанием и винной картой.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

17 Rue Smolett, 06300 Nice
+33493560013

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:30
Среда19:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота19:00 - 21:30
Контакты
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