Restaurant La Demi Lune в Ницце
О месте
Заведение, специализирующееся на аутентичной китайской и азиатской кухне. Ресторан особенно известен своим расположением на первой линии и панорамным видом на Средиземное море.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
11 Prom. des Anglais, 06000 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:30
Вторник11:30 - 22:30
Среда11:30 - 22:30
Четверг11:30 - 22:30
Пятница11:30 - 22:30
Суббота11:30 - 22:30
Воскресенье11:30 - 22:30