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Restaurant La Demi Lune в Ницце

Restaurant La Demi Lune

О месте

Заведение, специализирующееся на аутентичной китайской и азиатской кухне. Ресторан особенно известен своим расположением на первой линии и панорамным видом на Средиземное море.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

11 Prom. des Anglais, 06000 Nice
+33763246142

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:30
Вторник11:30 - 22:30
Среда11:30 - 22:30
Четверг11:30 - 22:30
Пятница11:30 - 22:30
Суббота11:30 - 22:30
Воскресенье11:30 - 22:30
Контакты
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