Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Renée в Ницце

Renée

О месте

Предлагает уникальное сочетание традиционного гостеприимства и современных технологий. Заведение сочетает инновационные кулинарные техники, высокое качество ингредиентов и стильную подачу блюд.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

19 Prom. des Anglais, 06000 Nice
+33689273098

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM