Renée в Ницце
О месте
Предлагает уникальное сочетание традиционного гостеприимства и современных технологий. Заведение сочетает инновационные кулинарные техники, высокое качество ингредиентов и стильную подачу блюд.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
19 Prom. des Anglais, 06000 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00