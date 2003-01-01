Le Bar des Oiseaux в Ницце
О месте
Признанный гастрономический институт в Старом городе Ниццы, сочетающий традиционную французскую кухню с современным поп‑арт стилем. Ресторан, основанный Арманом Креспо в здании бывшего кабаре, предлагает живую, непринуждённую атмосферу, а его кухня прославилась креативностью и использованием свежих сезонных продуктов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
5 Rue Saint-Vincent, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:45
Среда12:00 - 21:45
Четверг12:00 - 21:45
Пятница12:00 - 21:45
Суббота12:00 - 21:45