Le Panier в Ницце
О месте
Уютный, небольшой ресторан изысканной кухни в Старом городе Ниццы, возглавляемый шеф-поваром Орельеном Мартеном и сомелье Мари Лаку. Заведение предлагает сезонные дегустационные меню в спокойной, интимной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
5 Rue Barillerie, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Четверг19:00 - 21:15
Пятница19:00 - 21:15
Суббота12:00 - 21:15
Воскресенье12:00 - 21:15