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Le Panier в Ницце

Le Panier

О месте

Уютный, небольшой ресторан изысканной кухни в Старом городе Ниццы, возглавляемый шеф-поваром Орельеном Мартеном и сомелье Мари Лаку. Заведение предлагает сезонные дегустационные меню в спокойной, интимной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

5 Rue Barillerie, 06300 Nice
+33489971437

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Четверг19:00 - 21:15
Пятница19:00 - 21:15
Суббота12:00 - 21:15
Воскресенье12:00 - 21:15
Контакты
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