Peixes в Ницце
О месте
Популярный, уютный ресторан, специализирующийся на свежих морепродуктах и рыбе, оформленный в непринужденном стиле. Расположенный в старом городе, он привлекает посетителей средиземноморской кухней, уютной атмосферой и качеством блюд.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
4 Rue Jacques Médecin, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье18:00 - 22:00