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Peixes в Ницце

Peixes

О месте

Популярный, уютный ресторан, специализирующийся на свежих морепродуктах и рыбе, оформленный в непринужденном стиле. Расположенный в старом городе, он привлекает посетителей средиземноморской кухней, уютной атмосферой и качеством блюд.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

4 Rue Jacques Médecin, 06300 Nice
+33493859615

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье18:00 - 22:00
Контакты
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