Le Plongeoir в Ницце
О месте
Культовый ресторан в Ницце, расположенный на скале над Средиземным морем, предлагающий блюда средиземноморской кухни из местных продуктов. Это уникальное место, известное своими панорамными видами и историей.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Бронирование столов
Коктейльная карта
Парковка
Можно с животными
Контакты
60 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00