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Le Plongeoir в Ницце

Le Plongeoir

О месте

Культовый ресторан в Ницце, расположенный на скале над Средиземным морем, предлагающий блюда средиземноморской кухни из местных продуктов. Это уникальное место, известное своими панорамными видами и историей.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Бронирование столов
Коктейльная карта
Парковка
Можно с животными

Контакты

60 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
+33493265302

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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