L'Alchimie в Ницце
О месте
Гастрономический ресторан в центре Ниццы, предлагающий изысканную и сытную кухню в теплой, уютной атмосфере. Заведение, возглавляемое Арно Колленом, славится индивидуальным подходом к блюдам, сочетая кулинарные традиции.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
14 Rue Maccarani, 06000 Nice
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 15:00
Среда12:00 - 15:00
Четверг12:00 - 15:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00