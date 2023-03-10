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Аренда элитных авто в Ницца

Автомобиль премиум-класса идеально дополняет путешествие по Лазурному берегу, позволяя легко перемещаться между Ниццей, Каннами, Монако и приватными курортами. Для деловых встреч и отдыха можно подобрать автомобиль с учетом маршрута и формата поездки.

Что мы предлагаем

Французская Ривьера позволяет легко менять сценарий дня: утром можно отправиться на встречу в центре Ниццы, а после обеда продолжить маршрут вдоль побережья или в сторону Монако.

  • Кабриолеты и элегантные купе особенно хорошо подходят для живописных поездок по Лазурному берегу.
  • Для семейных маршрутов и путешествий с багажом доступны просторные модели класса luxury SUV.
  • Mercedes-Maybach и другие представительские автомобили можно заказать для деловых встреч, мероприятий и трансферов.
  • Chauffeur service позволяет организовать индивидуальный маршрут по Ницце, Каннам, Антибу и Монако без необходимости самостоятельно заниматься дорогой.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Индивидуальный водитель особенно удобен, когда один день включает несколько точек на Лазурном берегу. Не требуется возвращаться к исходной точке или менять транспорт после каждой поездки.

  • Автомобиль может доставить клиента на мероприятие в Каннах и затем забрать в согласованное время.
  • Поездки между Ниццей, Антибом, Сен-Жан-Кап-Ферра и Монако можно объединить в один маршрут.
  • Для вечерних мероприятий доступна подача автомобиля непосредственно к ресторану, клубу или площадке события.

Дополнительные услуги

Автомобиль может стать частью программы, объединяющей Лазурный берег, гастрономию, искусство и частные мероприятия. Дополнительные решения позволяют собрать несколько разных сценариев в одну поездку.

  • Индивидуальные маршруты по Côte d’Azur с остановками в выбранных прибрежных городах.
  • Автомобили для фестивальных мероприятий, закрытых вечеринок и fashion-съёмок.
  • Организация поездок к винодельням Прованса и частным гастрономическим проектам.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Для поездок по городу и Лазурному Берегу особенно важна уверенность в автомобиле на всем маршруте. Регулярное обслуживание поддерживает техническую надежность автопарка, а дополнительная проверка перед подачей позволяет убедиться в готовности выбранной машины.

Аренда для особых случаев

На Лазурном Берегу автомобиль особенно важен как часть визуального впечатления и ритма особого дня.

  • Вечерние мероприятия в отелях и частных клубах.
  • Поездки на светские события и торжественные ужины.
  • Особые маршруты вдоль побережья по случаю важной даты.
  • Автомобиль для мероприятий в Монако, Каннах и других престижных направлениях.

Элегантный транспорт помогает сохранить ощущение легкости и исключительности на всем маршруте.

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