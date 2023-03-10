Аренда элитных авто в Ницца
Автомобиль премиум-класса идеально дополняет путешествие по Лазурному берегу, позволяя легко перемещаться между Ниццей, Каннами, Монако и приватными курортами. Для деловых встреч и отдыха можно подобрать автомобиль с учетом маршрута и формата поездки.
Что мы предлагаем
Французская Ривьера позволяет легко менять сценарий дня: утром можно отправиться на встречу в центре Ниццы, а после обеда продолжить маршрут вдоль побережья или в сторону Монако.
- Кабриолеты и элегантные купе особенно хорошо подходят для живописных поездок по Лазурному берегу.
- Для семейных маршрутов и путешествий с багажом доступны просторные модели класса luxury SUV.
- Mercedes-Maybach и другие представительские автомобили можно заказать для деловых встреч, мероприятий и трансферов.
- Chauffeur service позволяет организовать индивидуальный маршрут по Ницце, Каннам, Антибу и Монако без необходимости самостоятельно заниматься дорогой.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Индивидуальный водитель особенно удобен, когда один день включает несколько точек на Лазурном берегу. Не требуется возвращаться к исходной точке или менять транспорт после каждой поездки.
- Автомобиль может доставить клиента на мероприятие в Каннах и затем забрать в согласованное время.
- Поездки между Ниццей, Антибом, Сен-Жан-Кап-Ферра и Монако можно объединить в один маршрут.
- Для вечерних мероприятий доступна подача автомобиля непосредственно к ресторану, клубу или площадке события.
Дополнительные услуги
Автомобиль может стать частью программы, объединяющей Лазурный берег, гастрономию, искусство и частные мероприятия. Дополнительные решения позволяют собрать несколько разных сценариев в одну поездку.
- Индивидуальные маршруты по Côte d’Azur с остановками в выбранных прибрежных городах.
- Автомобили для фестивальных мероприятий, закрытых вечеринок и fashion-съёмок.
- Организация поездок к винодельням Прованса и частным гастрономическим проектам.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Для поездок по городу и Лазурному Берегу особенно важна уверенность в автомобиле на всем маршруте. Регулярное обслуживание поддерживает техническую надежность автопарка, а дополнительная проверка перед подачей позволяет убедиться в готовности выбранной машины.
Аренда для особых случаев
На Лазурном Берегу автомобиль особенно важен как часть визуального впечатления и ритма особого дня.
- Вечерние мероприятия в отелях и частных клубах.
- Поездки на светские события и торжественные ужины.
- Особые маршруты вдоль побережья по случаю важной даты.
- Автомобиль для мероприятий в Монако, Каннах и других престижных направлениях.
Элегантный транспорт помогает сохранить ощущение легкости и исключительности на всем маршруте.