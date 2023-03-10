Аренда бизнес джета в Ницца
Индивидуальный перелёт позволяет начать поездку в удобном для вас ритме, будь то короткий визит, деловая встреча или продолжительный отдых. Индивидуальный график и высокий уровень приватности помогают сделать дорогу спокойной, комфортной и естественно встроенной в общую программу.
Что мы предлагаем
Приватный чартер позволяет использовать Лазурный берег как отправную точку для путешествий по Средиземноморью и Европе. Маршрут можно адаптировать под деловые встречи, яхтенный сезон, крупные мероприятия или частный отдых.
- Перелёты между Ниццей, Парижем, Женевой, Лондоном и другими европейскими центрами.
- Частные рейсы к островам и курортам Средиземноморья.
- Чартеры для гостей международных мероприятий и деловых встреч.
- Организация перелётов для частных групп и яхтенных маршрутов.
- Дальние направления в Северную Америку и другие регионы.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Путешествие к Лазурному берегу начинается с атмосферы, которую не приходится менять после посадки в самолёт: спокойной, приватной и ориентированной на комфорт.
- Лёгкое средиземноморское меню с возможностью выбрать блюда и напитки заранее.
- Просторный салон для отдыха, общения или приятного времяпрепровождения в пути.
- Персональное внимание экипажа без избыточной церемониальности.
- Для деловых перелётов можно подготовить удобное пространство, где ничто не отвлекает от работы.
Дополнительные услуги
Лазурный берег позволяет легко сочетать спокойный отдых, светские мероприятия и поездки по побережью.
- Организация морских прогулок и частного отдыха на яхте между Ниццей, Монако и небольшими прибрежными городами.
- Подбор доступа к художественным событиям, закрытым мероприятиям и культурным площадкам региона.
- Помощь с организацией поездок в Прованс, включая винодельни, гастрономические рестораны и частные поместья.
Дополнительные услуги помогают раскрыть Французскую Ривьеру в её разных настроениях. От дня на воде до вечера в небольшом провансальском поместье программа может оставаться полностью индивидуальной.
Направления и маршруты
Побережье Средиземного моря становится отправной точкой для маршрутов, которые легко объединяют деловые встречи, курортный отдых и несколько европейских остановок.
- Перелёты в Монако, Женеву, Париж и Милан для коротких деловых поездок.
- Возможность отправиться непосредственно к частной резиденции, яхтенной стоянке или курорту без лишних промежуточных перемещений.
- Дальние рейсы в Дубай, Нью-Йорк и другие международные направления по индивидуальному расписанию.
Почему выбирают нас
Ницца служит удобной точкой доступа к Лазурному Берегу, поэтому ценность сервиса здесь заключается в грамотной координации между воздушным перелётом и насыщенной программой путешествия.
- Знание особенностей маршрутов между Ниццей, Монако, Каннами, Сен-Тропе и другими направлениями Лазурного Берега.
- Работа с авиационными партнёрами, отвечающими международным требованиям безопасности и эксплуатационным стандартам.
- Команда с опытом обслуживания клиентов, для которых важны деликатность, скорость и высокий уровень персонального внимания.
- Возможность связать перелёт с дальнейшей организацией проживания, транспорта и частных мероприятий на побережье.
Безопасность и стандарты
На востребованных курортных направлениях качество частной авиации особенно заметно в стабильности подготовки и точности всех операционных решений.
- При планировании учитываются сезонная загрузка аэропортов, погодные условия и особенности воздушного движения.
- Воздушное судно соответствует необходимым техническим и эксплуатационным требованиям.
- Квалификация экипажа и стандарты работы оператора должны отвечать международным нормам безопасности.
Путешествие на Лазурный берег должно начинаться с того же чувства лёгкости, которое ждёт вас после приземления: без суеты, задержек и лишних организационных вопросов.