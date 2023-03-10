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Элитные виллы в Ницца

Есть места, где красивый образ жизни кажется совершенно естественным. Светлые интерьеры, открытые террасы и французская лёгкость создают именно такое настроение, без показной роскоши и лишней формальности.

Что мы предлагаем

Французская Ривьера раскрывает виллу как место для красивой, но естественной повседневности. Важны свет, открытые пространства, приватность и возможность легко переходить от спокойного отдыха к насыщенной социальной жизни.

  • Резиденции для покупки с выразительной архитектурой и высоким качеством отделки.
  • Дома, подходящие для семейного проживания и приёма гостей.
  • Аренда вилл с бассейнами, садами и панорамными террасами.
  • Варианты для сезонного отдыха или длительного пребывания на побережье.
  • Организация просмотров и помощь в выборе недвижимости под конкретный сценарий жизни.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Французская Ривьера раскрывается по-разному, поэтому выбор стоит делать между морской панорамой, историческим шармом и более уединённым форматом на холмах.

  • Mont Boron — зелёные склоны, виды на море и частные дома с особой атмосферой уединения.
  • Cimiez — элегантный жилой район с садами, историческими виллами и спокойным ритмом.
  • Cap de Nice — редкая возможность сочетать близость к воде с приватностью прибрежной резиденции.
  • Saint-Jean-Cap-Ferrat — исключительная локация для просторных вилл, садов и полного ощущения Ривьеры.

Дополнительные услуги

Лазурное побережье располагает к морским прогулкам, красивым маршрутам и сервису, который легко поддерживает насыщенный курортный график.

  • Аренда яхт для частных прогулок вдоль побережья и путешествий между курортами.
  • Подбор ресторанов, пляжных клубов и закрытых мероприятий.
  • Вертолётные трансферы между Ниццей, Монако, Каннами и Сен-Тропе.
  • Персональный шопинг-консьерж и автомобили с водителем для дневной программы.

Почему выбирают нас

Ривьера располагает к лёгкому ритму, но именно продуманная организация помогает сохранить ощущение безупречного отдыха.

  • Рекомендуем рестораны, пляжные клубы, галереи и частные мероприятия в соответствии со вкусами клиента.
  • Организуем поездки вдоль побережья, яхтенные прогулки и индивидуальные маршруты по Лазурному берегу.
  • Подключаем персонального менеджера, который координирует дополнительные запросы и остаётся на связи во время проживания.

Услуги для владельцев вилл

На курортном рынке сильная репутация объекта формируется не одним бронированием, а последовательным качеством каждого проживания.

  • Представление виллы международной аудитории, ориентированной на высокий уровень частного отдыха.
  • Контроль за подготовкой дома, персоналом и обслуживанием между заездами.
  • Работа с повторными клиентами и индивидуальными условиями их проживания.
  • Поддержка при смене стратегии между арендой и продажей.

Гарантия безопасности сделки

При аренде виллы на короткий срок особенно важно, чтобы клиент заранее понимал финансовую модель проживания и правила пользования объектом.

  • Проверка стоимости, депозита, дополнительных платежей и условий отмены.
  • Уточнение правил для гостей, персонала, мероприятий и использования отдельных зон виллы.
  • Контроль соответствия финального договора согласованному предложению.
Контакты
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