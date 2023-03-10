Элитные виллы в Ницца
Есть места, где красивый образ жизни кажется совершенно естественным. Светлые интерьеры, открытые террасы и французская лёгкость создают именно такое настроение, без показной роскоши и лишней формальности.
Что мы предлагаем
Французская Ривьера раскрывает виллу как место для красивой, но естественной повседневности. Важны свет, открытые пространства, приватность и возможность легко переходить от спокойного отдыха к насыщенной социальной жизни.
- Резиденции для покупки с выразительной архитектурой и высоким качеством отделки.
- Дома, подходящие для семейного проживания и приёма гостей.
- Аренда вилл с бассейнами, садами и панорамными террасами.
- Варианты для сезонного отдыха или длительного пребывания на побережье.
- Организация просмотров и помощь в выборе недвижимости под конкретный сценарий жизни.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Французская Ривьера раскрывается по-разному, поэтому выбор стоит делать между морской панорамой, историческим шармом и более уединённым форматом на холмах.
- Mont Boron — зелёные склоны, виды на море и частные дома с особой атмосферой уединения.
- Cimiez — элегантный жилой район с садами, историческими виллами и спокойным ритмом.
- Cap de Nice — редкая возможность сочетать близость к воде с приватностью прибрежной резиденции.
- Saint-Jean-Cap-Ferrat — исключительная локация для просторных вилл, садов и полного ощущения Ривьеры.
Дополнительные услуги
Лазурное побережье располагает к морским прогулкам, красивым маршрутам и сервису, который легко поддерживает насыщенный курортный график.
- Аренда яхт для частных прогулок вдоль побережья и путешествий между курортами.
- Подбор ресторанов, пляжных клубов и закрытых мероприятий.
- Вертолётные трансферы между Ниццей, Монако, Каннами и Сен-Тропе.
- Персональный шопинг-консьерж и автомобили с водителем для дневной программы.
Почему выбирают нас
Ривьера располагает к лёгкому ритму, но именно продуманная организация помогает сохранить ощущение безупречного отдыха.
- Рекомендуем рестораны, пляжные клубы, галереи и частные мероприятия в соответствии со вкусами клиента.
- Организуем поездки вдоль побережья, яхтенные прогулки и индивидуальные маршруты по Лазурному берегу.
- Подключаем персонального менеджера, который координирует дополнительные запросы и остаётся на связи во время проживания.
Услуги для владельцев вилл
На курортном рынке сильная репутация объекта формируется не одним бронированием, а последовательным качеством каждого проживания.
- Представление виллы международной аудитории, ориентированной на высокий уровень частного отдыха.
- Контроль за подготовкой дома, персоналом и обслуживанием между заездами.
- Работа с повторными клиентами и индивидуальными условиями их проживания.
- Поддержка при смене стратегии между арендой и продажей.
Гарантия безопасности сделки
При аренде виллы на короткий срок особенно важно, чтобы клиент заранее понимал финансовую модель проживания и правила пользования объектом.
- Проверка стоимости, депозита, дополнительных платежей и условий отмены.
- Уточнение правил для гостей, персонала, мероприятий и использования отдельных зон виллы.
- Контроль соответствия финального договора согласованному предложению.