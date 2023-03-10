Аренда яхты в Ницца
Лазурное море, лёгкий бриз и красивые берега превращают морскую прогулку в естественное продолжение жизни на Ривьере. На борту одинаково уместны спокойный день вдвоём, стильный приём или длинный летний вечер.
Что мы предлагаем
Морской день на Ривьере можно построить вокруг отдыха, гастрономии, красивых береговых маршрутов или частного события.
- Яхты для прогулок вдоль побережья и поездок между курортами.
- Закатные маршруты с ужином и обслуживанием на борту.
- Суда для небольших мероприятий, семейных праздников и деловых встреч.
- Более вместительные модели для продолжительных чартеров и компаний.
Доступные варианты подбираются под количество гостей и желаемую продолжительность.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На Лазурном берегу ценится сервис, который остаётся практически незаметным. Команда заранее подготавливает всё необходимое для дня на воде и поддерживает нужный уровень комфорта — от первой подачи кофе до возвращения в порт.
- Персонализированное обслуживание с учётом привычек и пожеланий гостей.
- Завтрак, обед, аперитивы и напитки с возможностью предварительно согласовать меню.
- Подготовка яхты к частным встречам, праздникам и спокойному отдыху.
Дополнительные услуги
День на яхте можно выстроить вокруг неспешного обеда, долгой остановки у берега или красивого вечера на воде. Особое настроение создают детали: правильная гастрономия, музыка, оформление и возможность продолжить программу уже после возвращения в марину.
- Средиземноморский обед с устрицами, морепродуктами, сезонными овощами и французскими десертами.
- Персональный бар с шампанским, коктейлями и подбором вин к выбранному меню.
- Музыкальная программа в формате живого исполнения, DJ-сета или заранее составленного плейлиста.
- Бронирование столика в ресторане или пляжном клубе для продолжения вечера на берегу.
Маршруты и направления
Лазурное побережье позволяет начать маршрут практически от самого города и постепенно двигаться к более камерным бухтам. Короткий выход можно провести между Ниццей и Монако, а для полноценного дня выбрать одно из направлений к мысам и прибрежным городкам.
- Ницца — Вильфранш-сюр-Мер — Сен-Жан-Кап-Ферра — компактный маршрут среди бухт, вилл и скалистых мысов.
- Больё-сюр-Мер — Монако — продолжение на восток с возможностью завершить день в княжестве.
- Антиб — Жуан-ле-Пен — Кап-д’Антиб — более расслабленный вариант вдоль западной части побережья.
- Канны — острова Лерин — выход к островам Сент-Маргерит и Сен-Онора, где городской ритм сменяется природой и спокойными бухтами.
Яхты для особых случаев
Лазурный берег создан для событий, в которых важны красота, лёгкость и безупречное настроение. На борту можно провести несколько часов или выстроить полноценный день с остановками у побережья.
- Коктейльный приём для гостей перед вечерним мероприятием на побережье.
- День рождения или годовщина с обедом, купанием и отдыхом на палубе.
- Съёмка ювелирных изделий, часов или модной коллекции при естественном средиземноморском свете.
Море и солнечный берег создают атмосферу, которая органично соответствует самым красивым поводам.