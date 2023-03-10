Аренда яхты в Ницца

Маршруты и направления

Лазурное побережье позволяет начать маршрут практически от самого города и постепенно двигаться к более камерным бухтам. Короткий выход можно провести между Ниццей и Монако, а для полноценного дня выбрать одно из направлений к мысам и прибрежным городкам.