Fira Beach Club в Пхукете
О месте
Стильный пляжный клуб на Пхукете с панорамными видами на океан и зелёные холмы района Ката. Он сочетает релакс у бассейна, вкусную еду, коктейли и вечеринки с живой музыкой, идеален для закатов.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
228 6-7 Khok Tanod Road, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 21:00
Суббота11:00 - 21:00
Воскресенье11:00 - 21:00