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Fira Beach Club в Пхукете

Fira Beach Club

О месте

Стильный пляжный клуб на Пхукете с панорамными видами на океан и зелёные холмы района Ката. Он сочетает релакс у бассейна, вкусную еду, коктейли и вечеринки с живой музыкой, идеален для закатов.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

228 6-7 Khok Tanod Road, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100
+66929588621

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 21:00
Суббота11:00 - 21:00
Воскресенье11:00 - 21:00
Контакты
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