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Little Tribe в Пхукете

Little Tribe

О месте

Стильный коктейльный бар на Пхукете. Он сочетает современные и традиционные техники миксологии для создания уникальных напитков из местных ингредиентов.

Особенности

Терраса
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2nd floor, 49, 36 Bandon-Cherngtalay Rd, Thalang District, Phuket 83110
+66917616611

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 00:00
Контакты
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