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Catch Beach Club Phuket в Пхукете

Catch Beach Club Phuket

О месте

Стильный пляжный клуб на Bang Tao Beach, сочетающий дневной релакс у infinity-бассейна с вечерними вечеринками и живой музыкой.

Особенности

Живая музыка
Терраса
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

202/88, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+66653482017

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:30 - 00:00
Вторник07:30 - 00:00
Среда07:30 - 00:00
Четверг07:30 - 00:00
Пятница07:30 - 00:00
Суббота07:30 - 00:00
Воскресенье07:30 - 00:00
Контакты
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