Joya Restaurant & Cocktail Bar в Пхукете
О месте
Арт‑деко‑стильный ресторан и коктейль‑бар в центре Boat Avenue в Банг Тао, комбинирующий европейскую кухню, уютную атмосферу и сильную барную карту.
Особенности
Терраса
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Можно с животными
Контакты
49, 21 Boat Avenue Cherngtalay, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 00:00
Вторник08:00 - 00:00
Среда08:00 - 00:00
Четверг08:00 - 00:00
Пятница08:00 - 00:00
Суббота08:00 - 00:00
Воскресенье08:00 - 00:00