Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Barra Cuda Beach Club в Пхукете

Barra Cuda Beach Club

О месте

Динамичный пляжный клуб в Патонге на Пхукете с бассейном-танцполом и двумя бассейнами у моря. Он сочетает дневной релакс с вечерними шоу, диджеями и тематическими вечеринками до поздней ночи.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

43 Thaweewong Road, Amphoe Kathu, Pa Tong, Patong, Phuket 83150
+66613943904

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM