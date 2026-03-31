Little Tribe в Phuket
О месте
Стильный коктейльный бар на Пхукете. Он сочетает современные и традиционные техники миксологии для создания уникальных напитков из местных ингредиентов.
Особенности
Терраса
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2nd floor, 49, 36 Bandon-Cherngtalay Rd, Thalang District, Phuket 83110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 00:00
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 01:00
Воскресенье 17:00 - 00:00