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Hom в Пхукете

Hom

О месте

Ресторан находится в InterContinental Phuket Resort и специализируется на инновационной гастрономической кухне с акцентом на ферментацию и локальные ингредиенты с фермеров и рыбаков острова.

Особенности

Посадочные места
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

333, 333/3 Moo 3, Kathu District, Phuket 83150
+6676629956

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00
Контакты
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