Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Age Restaurant в Пхукете

Age Restaurant

О месте

Элитный стейк-хаус и ресторан морепродуктов в Anantara Layan Phuket Resort. Фокус на выдержанных стейках премиум-класса, свежих морепродуктах с гриля, отличная винная карта.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Soi Layan 4, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+6676317200

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:30
Вторник18:00 - 22:30
Среда18:00 - 22:30
Четверг18:00 - 22:30
Пятница18:00 - 22:30
Суббота18:00 - 22:30
Воскресенье18:00 - 22:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM