Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Blue Elephant Phuket в Пхукете

Blue Elephant Phuket

О месте

Легендарный ресторан королевской тайской кухни в историческом особняке 1903 года Sino-Portuguese стиля в Старом городе Пхукета.

Особенности

Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты

Контакты

96 Krabi, Talat Nuea, Amphoe Mueang Phuket, Phuket 83000
+6676354355

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM