Blue Elephant Phuket в Пхукете
О месте
Легендарный ресторан королевской тайской кухни в историческом особняке 1903 года Sino-Portuguese стиля в Старом городе Пхукета.
Особенности
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты
Контакты
96 Krabi, Talat Nuea, Amphoe Mueang Phuket, Phuket 83000
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00