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PRU в Пхукете

PRU

О месте

Ресторан на Пхукете с современной авторской кухней и акцентом на местные продукты. Он подойдет для красивого ужина, если хочется чего-то особенного, но без пафоса.

Особенности

Винная карта
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

60, Cherngtalay, 13 Srisoonthorn Road, Cherngtalay 1, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+6676683344

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:30
Среда18:00 - 22:30
Четверг18:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Контакты
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