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L’Arôme by the Sea в Пхукете

L’Arôme by the Sea

О месте

Один из самых известных fine dining-ресторанов Пхукета с современной французской кухней и панорамным видом на море.

Особенности

Полный бар
Терраса
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Можно с животными
Панорамный вид
Посадочные места

Контакты

247, 5 Phrabaramee Rd, Pa Tong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150
+66652392111

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:00
Вторник16:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница16:00 - 23:00
Суббота16:00 - 23:00
Воскресенье16:00 - 23:00
Контакты
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