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Ta Khai в Пхукете

Ta Khai

О месте

Аутентичный тайский ресторан премиум-класса на Пхукете в составе Rosewood Phuket, специализирующийся на южно-тайской кухне с морепродуктами и органическими продуктами с собственной фермы.

Особенности

Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Терраса
Посадочные места
Коктейльная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

88/28, 88/30-30, Muen-Ngern Rd In Rosewood, 28 Muen-Ngern Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150
+6676356888

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:00
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00
Воскресенье18:00 - 22:00
Контакты
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