Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Wagyu Steakhouse в Пхукете

Wagyu Steakhouse

О месте

Премиальный стейк-хаус на Пхукете в районе Surin Beach. Здесь подают отборную вагю-говядину из Австралии, США и Испании с сухой выдержкой, приготовленную в Josper-угольной печи для максимальной сочности.

Особенности

Коктейльная карта
Винная карта
Посадочные места
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

X7GJ+MPC, 106/46 Moo 3 Cherngtalay Phuket, 4030 Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+66944800882

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 00:00
Вторник17:30 - 00:00
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота17:30 - 00:00
Воскресенье17:30 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM