Wagyu Steakhouse в Пхукете
О месте
Премиальный стейк-хаус на Пхукете в районе Surin Beach. Здесь подают отборную вагю-говядину из Австралии, США и Испании с сухой выдержкой, приготовленную в Josper-угольной печи для максимальной сочности.
Особенности
Коктейльная карта
Винная карта
Посадочные места
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
X7GJ+MPC, 106/46 Moo 3 Cherngtalay Phuket, 4030 Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 00:00
Вторник17:30 - 00:00
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота17:30 - 00:00
Воскресенье17:30 - 00:00