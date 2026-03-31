Профиль
EN

La Marée в Phuket

La Marée

О месте

Элегантный ресторан средиземноморской кухни с французско-итальянским акцентом, известный свежими морепродуктами и расслабленной атмосферой у лагуны.

Особенности

Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Полный бар
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Cherngtalay, 8 Lagoon Rd, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+66627147600
lamareephuket.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 00:00
Вторник 08:00 - 00:00
Среда 08:00 - 00:00
Четверг 08:00 - 00:00
Пятница 08:00 - 00:00
Суббота 08:00 - 00:00
Воскресенье 08:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM