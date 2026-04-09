Zuma в Phuket
О месте
Известный ресторан современной японской кухни в отеле Anantara Layan Phuket Resort. Специализируется на японской кухне изакайя: суши, сашими, блюда с робата-гриля (морепродукты, премиум-мясо, сезонные овощи), авторские коктейли.
Особенности
Посадочные места
Вид на море
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
168, Layan beach, soi 4, Cherngtalay Amphur, Thalang District, Phuket 83110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 00:00