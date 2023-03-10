Аренда элитных авто в Пхукете
Премиальный автомобиль дает свободу исследовать остров без привязки к фиксированному маршруту. Он подойдет для поездок между пляжами, маринами, ресторанами и приватными виллами, а также для продолжительных путешествий по югу Таиланда.
Что мы предлагаем
Для длительного отдыха особенно важна возможность подобрать автомобиль под весь период пребывания, а не менять формат транспорта каждый день. Доступны как самостоятельная аренда, так и решения с персональным водителем.
- Кабриолеты и эффектные купе подходят для коротких поездок и вечерних выездов.
- Премиальные SUV удобны для продолжительного использования, поездок с багажом и путешествий в компании.
- Mercedes-Benz V-Class станет практичным решением для семей или небольших групп, которым требуется больше пространства без отказа от высокого уровня комфорта.
- При аренде с водителем можно заранее согласовать часы подачи, продолжительность обслуживания и несколько маршрутов в рамках одного дня.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Персональный водитель особенно удобен при насыщенном отдыхе, когда за один день нужно посетить несколько удалённых друг от друга мест. Не приходится планировать обратную дорогу или подстраивать время поездки под доступность транспорта.
- Трансферы между аэропортом, отелем и частной резиденцией с учётом времени прилёта и вылета.
- Автомобиль с водителем для поездок к пляжным клубам, маринам, ресторанам и другим выбранным локациям.
- Возможность заранее заказать машину на определённые часы, сохранив свободу менять последовательность планов в течение дня.
Дополнительные услуги
Помимо самой аренды, автомобиль можно включить в более насыщенную программу отдыха на острове. Дополнительные сервисы позволяют заранее организовать отдельные впечатления и специальные сценарии поездок.
- Индивидуальные маршруты к частным пляжным клубам, смотровым площадкам и маринам.
- Премиальные автомобили для свадебных церемоний, частных вечеринок и фотосессий.
- Помощь персонального консьержа в организации отдельных элементов автомобильной программы.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Автомобиль должен быть одинаково надежным при короткой поездке и насыщенном маршруте по острову. Регулярное обслуживание и технический контроль помогают поддерживать необходимый уровень качества, а перед арендой проверяется готовность конкретной машины.
Аренда для особых случаев
Особый день на острове не обязательно должен проходить по стандартному сценарию: автомобиль можно подобрать под формат самого события.
- Романтические поездки к уединенным местам.
- Вечерние мероприятия в премиальных resort venues.
- Частные празднования на побережье.
- Особые дни, объединяющие несколько красивых локаций острова.
Премиальный автомобиль помогает сохранить комфорт, не меняя расслабленного характера отдыха.