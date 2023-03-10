Элитные виллы в Пхукете
Островной дом должен позволять забыть о границах между отдыхом и повседневностью. Бассейн, открытая терраса и близость моря задают ритм, в котором практически каждый день ощущается как отпуск.
Что мы предлагаем
Островная вилла создана для жизни без спешки, когда утро начинается у бассейна, а день легко продолжается на открытой террасе. Подбираем дома, в которых тропическая природа и приватный отдых становятся естественной частью проживания.
- Виллы с бассейнами и открытыми зонами для отдыха.
- Аренда на несколько недель, сезон или более продолжительный срок.
- Резиденции у побережья и в тихих зелёных районах.
- Организация просмотров и подбор вариантов под желаемый ритм островной жизни.
- Объекты для покупки с возможностью личного проживания и последующей аренды.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Остров позволяет выбирать настроение проживания от открытых морских панорам до тихих тропических уголков, где главным достоинством становится ощущение свободы.
- Surin — спокойная прибрежная атмосфера и востребованные резиденции рядом с западным побережьем.
- Bang Tao — развитая курортная среда, длинный пляж и большой выбор современных вилл.
- Kamala — более камерный формат с зелёными склонами и видами на Андаманское море.
- Cape Yamu — уединённые резиденции на восточном побережье с панорамами залива и островов.
Дополнительные услуги
Тропический отдых можно наполнить приватными морскими прогулками, wellness-программами и впечатлениями, которые не требуют туристического сценария.
- Частные яхты для поездок к островам, уединённым бухтам и местам для снорклинга.
- SPA-программы, персональные тренировки и wellness-сопровождение.
- Авторские маршруты с личным гидом по острову и соседним провинциям.
- Вертолётные трансферы, автомобили с водителем и индивидуальная логистика.
Почему выбирают нас
Островной отдых ценит свободу, поэтому организация должна быть практически незаметной и работать в ритме самого путешествия.
- Организуем яхтенные прогулки, частные пляжные дни и гастрономические вечера без привязки к стандартным туристическим сценариям.
- Подбираем wellness-программы, персональных тренеров и другие услуги для спокойного восстановления.
- Персональный менеджер объединяет бытовые, транспортные и досуговые запросы в одну понятную систему.
Услуги для владельцев вилл
Для курортной недвижимости особенно важно сохранить стабильную привлекательность объекта в течение всего сезона, поэтому внимание уделяется одновременно состоянию виллы, гостевому опыту и загрузке.
- Управление бронированиями, коммуникацией с гостями и подготовкой виллы между заездами.
- Продвижение среди международных путешественников с акцентом на особенности конкретной резиденции.
- Координация персонала, клининга, бассейна, сада и других регулярных процессов.
Гарантия безопасности сделки
Островная аренда требует особого внимания к договорённостям между собственником, управляющей стороной и гостем.
- Сверка условий проживания и перечня услуг, включённых в стоимость.
- Проверка порядка внесения и возврата депозита.
- Координация договорных вопросов с локальными представителями объекта.