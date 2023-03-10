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Элитные виллы в Пхукете

Островной дом должен позволять забыть о границах между отдыхом и повседневностью. Бассейн, открытая терраса и близость моря задают ритм, в котором практически каждый день ощущается как отпуск.

Что мы предлагаем

Островная вилла создана для жизни без спешки, когда утро начинается у бассейна, а день легко продолжается на открытой террасе. Подбираем дома, в которых тропическая природа и приватный отдых становятся естественной частью проживания.

  • Виллы с бассейнами и открытыми зонами для отдыха.
  • Аренда на несколько недель, сезон или более продолжительный срок.
  • Резиденции у побережья и в тихих зелёных районах.
  • Организация просмотров и подбор вариантов под желаемый ритм островной жизни.
  • Объекты для покупки с возможностью личного проживания и последующей аренды.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Остров позволяет выбирать настроение проживания от открытых морских панорам до тихих тропических уголков, где главным достоинством становится ощущение свободы.

  • Surin — спокойная прибрежная атмосфера и востребованные резиденции рядом с западным побережьем.
  • Bang Tao — развитая курортная среда, длинный пляж и большой выбор современных вилл.
  • Kamala — более камерный формат с зелёными склонами и видами на Андаманское море.
  • Cape Yamu — уединённые резиденции на восточном побережье с панорамами залива и островов.

Дополнительные услуги

Тропический отдых можно наполнить приватными морскими прогулками, wellness-программами и впечатлениями, которые не требуют туристического сценария.

  • Частные яхты для поездок к островам, уединённым бухтам и местам для снорклинга.
  • SPA-программы, персональные тренировки и wellness-сопровождение.
  • Авторские маршруты с личным гидом по острову и соседним провинциям.
  • Вертолётные трансферы, автомобили с водителем и индивидуальная логистика.

Почему выбирают нас

Островной отдых ценит свободу, поэтому организация должна быть практически незаметной и работать в ритме самого путешествия.

  • Организуем яхтенные прогулки, частные пляжные дни и гастрономические вечера без привязки к стандартным туристическим сценариям.
  • Подбираем wellness-программы, персональных тренеров и другие услуги для спокойного восстановления.
  • Персональный менеджер объединяет бытовые, транспортные и досуговые запросы в одну понятную систему.

Услуги для владельцев вилл

Для курортной недвижимости особенно важно сохранить стабильную привлекательность объекта в течение всего сезона, поэтому внимание уделяется одновременно состоянию виллы, гостевому опыту и загрузке.

  • Управление бронированиями, коммуникацией с гостями и подготовкой виллы между заездами.
  • Продвижение среди международных путешественников с акцентом на особенности конкретной резиденции.
  • Координация персонала, клининга, бассейна, сада и других регулярных процессов.

Гарантия безопасности сделки

Островная аренда требует особого внимания к договорённостям между собственником, управляющей стороной и гостем.

  • Сверка условий проживания и перечня услуг, включённых в стоимость.
  • Проверка порядка внесения и возврата депозита.
  • Координация договорных вопросов с локальными представителями объекта.
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