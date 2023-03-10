Аренда яхты в Пхукете

Маршруты и направления

Пхукет удобен тем, что из одной точки можно выйти сразу к нескольким совершенно разным акваториям Андаманского моря. За несколько часов доступны известняковые острова и тихие бухты, а более продолжительный чартер позволяет добраться до архипелагов, удалённых от курортного побережья.