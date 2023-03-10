Аренда яхты в Пхукете
Тёплая вода, тропический воздух и острова за горизонтом словно созданы для дней без расписания. Яхта открывает свой сценарий отдыха с купанием, снорклингом, обедом на борту и долгим закатом.
Что мы предлагаем
Островной чартер можно построить вокруг отдыха у воды, знакомства с соседними островами или целого дня без привязки к берегу.
- Яхты для маршрутов к Phi Phi, James Bond Island и небольшим островам Андаманского моря.
- Дневные программы с купанием, снорклингом и остановками в уединённых бухтах.
- Обед или ужин на борту с заранее согласованным меню и обслуживанием.
- Варианты для семейных поездок, романтических дней и частных праздников.
Продолжительность и последовательность остановок определяются выбранным сценарием.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Островной чартер в тропиках требует постоянной активности за кадром: подготовки снаряжения для снорклинга, работы с катером и подачи освежающих сэтов после каждого выхода в воду.
- Шеф-сервис с подачей тропических фруктов, свежих морепродуктов и гриля на палубе.
- Координация высадок на островах, плавания и отдыха на воде.
- Команда, знакомая с особенностями частных чартеров в тропических водах.
Дополнительные услуги
Тропический маршрут позволяет легко менять ритм в течение дня: несколько часов в море, длинная остановка для плавания, спокойный обед или отдых на уединённом берегу. При желании яхтенный день можно дополнить услугами, которые обычно требуют отдельной организации.
- Частная пляжная зона с зонтом, полотенцами, лежаками и необходимым инвентарём для отдыха.
- Дайвинг и снорклинг с оборудованием и сопровождением специалистов.
- Тайская гастрономическая программа с морепродуктами, свежими фруктами и блюдами, приготовленными по индивидуальным предпочтениям.
- Организация романтического вечера с цветами, мягким освещением и приватным ужином.
Маршруты и направления
Пхукет удобен тем, что из одной точки можно выйти сразу к нескольким совершенно разным акваториям Андаманского моря. За несколько часов доступны известняковые острова и тихие бухты, а более продолжительный чартер позволяет добраться до архипелагов, удалённых от курортного побережья.
- Залив Пханг Нга — отвесные известняковые острова, скрытые лагуны и узкие проходы между скалами создают один из самых узнаваемых морских пейзажей Таиланда.
- Острова Пхи-Пхи — бирюзовые бухты, отвесные утёсы и места для снорклинга; при раннем выходе можно провести время в наиболее спокойных участках архипелага.
- Острова Рача Яй и Рача Ной — чистая вода, коралловые рифы и хорошие условия для продолжительного купания и дайвинга.
- Симиланские острова — дальнее направление для многодневного путешествия с белыми пляжами, гранитными скалами и особенно прозрачной водой.
Яхты для особых случаев
Тропические острова позволяют превратить праздник в полноценный день у моря. Между купанием, обедом и отдыхом на палубе остаётся достаточно пространства для неспешного общения.
- Свадебный день или церемония для небольшой компании с оформлением палубы и фотосъёмкой.
- День рождения с остановками у островов, обедом и водными развлечениями.
- Приватный вечер для друзей с ужином на закате и продолжением праздника под музыку.
Островной пейзаж сам создаёт нужную атмосферу, оставляя организаторам только самые приятные детали.