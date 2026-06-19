Duplex в Праге

О месте

Ночной клуб в Праге, расположенный на крыше здания на Вацлавской площади. Это одно из самых известных заведений города, член элитной группы World’s Finest Clubs. Клуб построен в виде кубического стеклянного сооружения, что является его главной особенностью. С террасы открывается панорамный вид на ночную Прагу. Днём здесь можно отдохнуть в кафе и насладиться видами города, а ночью клуб превращается в место с энергичной атмосферой, где выступают диджеи, звучит музыка, работают два танцпола и четыре бара.