Terasa U Zlaté studně в Праге

О месте

Ресторан, расположенный прямо под Пражским Градом. Эта терраса, удостоенная звезды Мишлен, предлагает изысканную кухню, сочетающую классические чешские рецепты с французской элегантностью. Глядя на красные черепичные крыши и шпили Старого города, гости наслаждаются безупречным сервисом и блюдами из локальных ингредиентов. Это идеальное место для романтического ужина или особого торжества, где история и гастрономия сливаются воедино.