Terasa U Zlaté studně в Праге
О месте
Ресторан, расположенный прямо под Пражским Градом. Эта терраса, удостоенная звезды Мишлен, предлагает изысканную кухню, сочетающую классические чешские рецепты с французской элегантностью. Глядя на красные черепичные крыши и шпили Старого города, гости наслаждаются безупречным сервисом и блюдами из локальных ингредиентов. Это идеальное место для романтического ужина или особого торжества, где история и гастрономия сливаются воедино.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
U Zlaté studně 166 /4, 118 00 Malá Strana
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:30 - 23:00
Вторник07:30 - 23:00
Среда07:30 - 23:00
Четверг07:30 - 23:00
Пятница07:30 - 23:00
Суббота07:30 - 23:00
Воскресенье07:30 - 23:00