Štangl в Праге

О месте

Современный ресторан, удостоенный звезды «Мишлен» и Зеленой звезды за устойчивое развитие. Шеф-повар Мартин Штангл превращает локальные чешские продукты — включая выращенные на собственной гидропонной ферме — в изящные дегустационные сеты из трех или пяти блюд. Открытая кухня, просторный лофт и акцент на ферментации создают атмосферу расслабленного фин-дайнинга, где каждое блюдо рассказывает историю о природе и сезоне.