Štangl в Праге
О месте
Современный ресторан, удостоенный звезды «Мишлен» и Зеленой звезды за устойчивое развитие. Шеф-повар Мартин Штангл превращает локальные чешские продукты — включая выращенные на собственной гидропонной ферме — в изящные дегустационные сеты из трех или пяти блюд. Открытая кухня, просторный лофт и акцент на ферментации создают атмосферу расслабленного фин-дайнинга, где каждое блюдо рассказывает историю о природе и сезоне.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Pernerova 49, 186 00 Praha 8-Karlín
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 23:00
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00