Brasserie 1932 в Праге
О месте
Заведение известно своей изысканной кухней, сочетающей элементы французской, чешской и европейской кулинарных традиций.Его концепция — «plant‑forward» (главенство растений), где овощи, травы и фрукты играют первые роли, а мясо и рыба становятся изысканным аккомпанементом. Шеф-повар Roman Paulus создаёт дегустационные сеты из 5–7 блюд, вдохновляясь чешскими традициями и сезонными продуктами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
Štěpánská 623/40, 110 00 Nové Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 17:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота18:00 - 23:00