Brasserie 1932 в Праге

О месте

Заведение известно своей изысканной кухней, сочетающей элементы французской, чешской и европейской кулинарных традиций.Его концепция — «plant‑forward» (главенство растений), где овощи, травы и фрукты играют первые роли, а мясо и рыба становятся изысканным аккомпанементом. Шеф-повар Roman Paulus создаёт дегустационные сеты из 5–7 блюд, вдохновляясь чешскими традициями и сезонными продуктами.