Levitate в Праге
О месте
Это уникальный ресторан, удостоенный звезды Мишлен, где кулинарное путешествие разворачивается на четырёх подземных этажах . Шеф-повар Кристиан Чу (Чу Фуонг Дуй), первый вьетнамский шеф с мишленовской звездой в Чехии, виртуозно соединяет скандинавские техники, местные чешские продукты и азиатские специи . Гостей ждёт иммерсивный опыт из 12 или 18 сетов, который начинается в японском саду, а кульминацией становятся фирменные блюда шеф-повара.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Vinohradská 1128/47, 120 00 Vinohrady
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:30
Среда18:00 - 22:30
Четверг18:00 - 22:30
Пятница18:00 - 22:30
Суббота18:00 - 22:30