Levitate в Праге

О месте

Это уникальный ресторан, удостоенный звезды Мишлен, где кулинарное путешествие разворачивается на четырёх подземных этажах . Шеф-повар Кристиан Чу (Чу Фуонг Дуй), первый вьетнамский шеф с мишленовской звездой в Чехии, виртуозно соединяет скандинавские техники, местные чешские продукты и азиатские специи . Гостей ждёт иммерсивный опыт из 12 или 18 сетов, который начинается в японском саду, а кульминацией становятся фирменные блюда шеф-повара.