George Prime Steak в Праге
О месте
Стейк-хаус в историческом Старом городе Праги. Ресторан специализируется на премиальных стейках из американской говядины, а также предлагает свежие морепродукты, авторские блюда от шефа, обширную коллекцию калифорнийских вин и классические коктейли.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
19, Platnéřská 111, Staré Město, 110 00 Praha 1
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00