V Zátiší в Праге
О месте
Ресторан, специализирующийся на современной европейской кухне с элементами чешских и славянских кулинарных традиций.Заведение предлагает современную интерпретацию местных вкусов. В меню сочетаются традиционные ингредиенты с лёгкостью современной гастрономии, а сезонные продукты превращаются в блюда, которые радуют все чувства. Шеф-повар экспериментирует с нетрадиционными сочетаниями, добавляет экзотические вкусы и насыщенные запахи специй.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Liliová 1, Liliová 216, Staré Město, 110 00 Praha 1
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:30 - 23:00
Суббота11:30 - 23:00
Воскресенье11:30 - 23:00