V Zátiší в Праге

О месте

Ресторан, специализирующийся на современной европейской кухне с элементами чешских и славянских кулинарных традиций.Заведение предлагает современную интерпретацию местных вкусов. В меню сочетаются традиционные ингредиенты с лёгкостью современной гастрономии, а сезонные продукты превращаются в блюда, которые радуют все чувства. Шеф-повар экспериментирует с нетрадиционными сочетаниями, добавляет экзотические вкусы и насыщенные запахи специй.