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Kampa Park Restaurant в Праге

Kampa Park Restaurant

О месте

Ресторан на берегу Влтавы с видом на Карлов мост. Входит в престижный список Michelin Guide как рекомендованный за выдающееся качество. Кухня здесь — это изысканный микс интернациональной и средиземноморской классики с чешским акцентом. Шеф-повар делает ставку на свежайшие локальные продукты.Ресторан отличается элегантной подачей, а обширная винная карта включает лучшие европейские и новые мировые этикетки.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Na Kampě 523/8b, 118 00 Malá Strana
+420296826102

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:30
Вторник11:30 - 23:30
Среда11:30 - 23:30
Четверг11:30 - 23:30
Пятница11:30 - 23:30
Суббота11:30 - 23:30
Воскресенье11:30 - 23:30
Контакты
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