Kampa Park Restaurant в Праге

О месте

Ресторан на берегу Влтавы с видом на Карлов мост. Входит в престижный список Michelin Guide как рекомендованный за выдающееся качество. Кухня здесь — это изысканный микс интернациональной и средиземноморской классики с чешским акцентом. Шеф-повар делает ставку на свежайшие локальные продукты.Ресторан отличается элегантной подачей, а обширная винная карта включает лучшие европейские и новые мировые этикетки.