Kampa Park Restaurant в Праге
О месте
Ресторан на берегу Влтавы с видом на Карлов мост. Входит в престижный список Michelin Guide как рекомендованный за выдающееся качество. Кухня здесь — это изысканный микс интернациональной и средиземноморской классики с чешским акцентом. Шеф-повар делает ставку на свежайшие локальные продукты.Ресторан отличается элегантной подачей, а обширная винная карта включает лучшие европейские и новые мировые этикетки.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Na Kampě 523/8b, 118 00 Malá Strana
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:30
Вторник11:30 - 23:30
Среда11:30 - 23:30
Четверг11:30 - 23:30
Пятница11:30 - 23:30
Суббота11:30 - 23:30
Воскресенье11:30 - 23:30