Mlýnec в Праге
О месте
Это ресторан с мишленовской звездой, расположенный прямо у подножия Карлова моста. Кухня здесь — это современное прочтение чешских и интернациональных классических блюд с акцентом на сезонность и локальные продукты. Шеф-повар использует техники высокой кухни, чтобы подчеркнуть текстуру и вкус каждого ингредиента.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Novotného lávka 9, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00