Mlýnec в Праге

О месте

Это ресторан с мишленовской звездой, расположенный прямо у подножия Карлова моста. Кухня здесь — это современное прочтение чешских и интернациональных классических блюд с акцентом на сезонность и локальные продукты. Шеф-повар использует техники высокой кухни, чтобы подчеркнуть текстуру и вкус каждого ингредиента.