Field в Праге

О месте

Ресторан со звездой мишлен, где кулинария превращается в искусство. Шеф-повар Radek Kašpárek, вдохновляясь чешской природой , создаёт блюда, похожие на архитектурные конструкции. Каждый ингредиент здесь играет главную роль, а подача поражает своей графичностью и минимализмом. Это гастрономия для тех, кто ценит вкус, форму и концепцию.