Field в Праге
О месте
Ресторан со звездой мишлен, где кулинария превращается в искусство. Шеф-повар Radek Kašpárek, вдохновляясь чешской природой , создаёт блюда, похожие на архитектурные конструкции. Каждый ингредиент здесь играет главную роль, а подача поражает своей графичностью и минимализмом. Это гастрономия для тех, кто ценит вкус, форму и концепцию.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
U Milosrdných 12, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:30
Вторник11:00 - 22:30
Среда11:00 - 22:30
Четверг11:00 - 22:30
Пятница11:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:00