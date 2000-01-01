La Degustation Bohême Bourgeoise в Праге
О месте
Мишленовский ресторан, где чешская классика звучит совершенно по-новому. В элегантном зале с открытой кухней шеф-повар Oldřich Sahajdák превращает локальные сезонные продукты в изящный дегустационный сет из нескольких актов.
Особенности
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Haštalská 18, 110 00 Staré Město
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 00:00
Вторник11:30 - 00:00
Среда11:30 - 00:00
Четверг11:30 - 00:00
Пятница11:30 - 00:00
Суббота11:30 - 00:00
Воскресенье11:30 - 00:00