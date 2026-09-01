Bosque Bar в Rio de Janeiro

О месте

Популярный ночной бар под открытым небом в Рио-де-Жанейро, расположенный на территории Жокей-клуба в престижном районе Гавеа.Вечером место работает как гастробар, а ночью превращается в оживленный танцпол с диджеями, живыми выступлениями и хорошей звуковой системой.