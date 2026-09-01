Bosque Bar в Rio de Janeiro
О месте
Популярный ночной бар под открытым небом в Рио-де-Жанейро, расположенный на территории Жокей-клуба в престижном районе Гавеа.Вечером место работает как гастробар, а ночью превращается в оживленный танцпол с диджеями, живыми выступлениями и хорошей звуковой системой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Парковка
Контакты
Av. Bartolomeu Mitre, 1314 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22431-008
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг 20:00 - 04:00
Пятница 20:00 - 04:00
Суббота 20:00 - 04:00
Воскресенье 19:00 - 02:00